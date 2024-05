Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis : vers un re-test des 108,1E ? information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Publicis n'a pas consolidé en-deçà des 105E le 22 mai et repart déjà de l'avant: le titre toujours porté par une dynamique haussière se prépare à un re-test des 108,1E (zénith du 10 mai) et pourrait -en cas de poursuite du rallye- aller chercher un nouveau record dans l zone des 111E





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.19%