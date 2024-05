Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: une directrice de l'impact a été embauchée information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi la nomination de Nannette LaFond-Dufour en tant que 'chief impact officer' (directrice de l'impact), un poste nouvellement créé destiné à le faire progresser dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Le groupe de publicité et de communication précise que Nannette LaFond-Dufour, une ancienne de chez McCann, aura la responsabilité des engagements en matière d'objectifs climatiques et de ses actions dans des domaines telles que la diversité, l'égalité et l'inclusion.



Elle sera également chargée de l'initiative 'Working with Cancer', déjà endossée par plus de 1500 entreprises mondiales, avec l'objectif de lutter contre la stigmatisation du cancer sur le lieu de travail.



Arthur Sadoun, le président du directoire, rappelle que son groupe a surperformé le secteur sur tous les indicateurs clés commerciaux et financiers au cours des quatre dernières années, mais qu'il affiche aussi les meilleures initiatives ESG dans sa catégorie.





