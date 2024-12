Publicis: retour au plus haut, JPMorgan optimiste pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 16:09









(CercleFinance.com) - Publicis s'adjuge mercredi la plus forte hausse du CAC 40 et se rapproche de ses plus hauts historiques atteints au mois de mai dernier, alors que JPMorgan a relevé son conseil sur le titre.



Vers 15h45, le titre du groupe de publicité et de communication gagne 3,5%, ce qui porte à près de 27% ses gains depuis le début de l'année, soit l'une des meilleures performances annuelles du CAC.



Dans une note sectorielle, les analystes de JPMorgan disent faire du titre l'une de leurs valeurs préférées parmi les médias européens à l'approche de l'exercice 2025, aux côtés d'UMG, RELX et Vivendi.



Le bureau d'études estime en effet que le groupe est bien positionné pour faire mieux que ses concurrents dans les mois qui viennent, notamment grâce à sa solide implantation aux Etats-Unis, toujours le principal moteur du marché.



Sa prévision de croissance organique pour le prochain exercice passe ainsi de 4,1% à 5,1%, ce qui le conduit à relever son objectif de cours de 109 à 140 euros, soit un potentiel haussier de quelque 36%.



De son point de vue, l'action Publicis devrait se traiter sur la base d'une prime en Bourse de plus de 30% par rapport à ses rivaux au vu de son rythme de croissance, de ses gains de nouveaux contrats et de la qualité de son 'mix'.



Quant au projet de fusion entre Omnicom et Interpublic, l'opération va certes donner naissance à un concurrent plus fort, reconnaît JPMorgan, mais va aussi limiter la concurrence en faisant évoluer la structure du marché.





PUBLICIS GROUPE 106,80 EUR Euronext Paris +3,69%