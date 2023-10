Publicis: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 08:13

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, marqué par 'une forte croissance organique de 5,3%, au-delà des attentes', Publicis Groupe fait part d'une nouvelle révision à la hausse de ses objectifs pour 2023 'malgré des incertitudes macroéconomiques persistantes'.



Il anticipe désormais une croissance organique entre +5,5 et 6% (et non plus d'environ +5%), un taux de marge opérationnelle à 18% (et non plus proche de 18%) et un free cash-flow proche de 1,7 milliard d'euros (et non plus d'au moins 1,6 milliard).



Le groupe de communication a vu son revenu net se maintenir à 3,24 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, mais avec une croissance organique de 5,3%, tirée principalement par de fortes progressions de l'activité Media et de l'offre Data d'Epsilon.