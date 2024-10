Publicis relève sa prévision de croissance 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Malgré un environnement macroéconomique de plus en plus incertain, nous prévoyons de maintenir cette dynamique au quatrième trimestre. Nous sommes désormais capables de relever nos objectifs de croissance organique pour l'année 2024. Nous prévoyons ainsi de surperformer l'industrie de près de 400 points de base en moyenne cette année", a commenté le PDG, Arthur Sadoun.

Cet objectif tient compte des incertitudes macroéconomiques actuelles, qui affectent les dépenses des clients, continuent de peser sur Publicis Sapient comme sur les autres cabinets de conseil en transformation numérique et pourraient impacter les ajustements budgétaires des clients en fin d'année.

(AOF) - Publicis a révisé à la hausse sa prévision de croissance organique 2024 après avoir enregistré une croissance interne de 5,8%. Il affiche 3,42 milliards d’euros de revenus. Il cible désormais une croissance organique de 5,5% contre 5% auparavant. Sa prévision de croissance avait déjà été rehaussée en juillet. Le groupe de communication a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels d’un taux de marge opérationnelle de 18% et d’un free cash flow entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.