Publicis réitère ses objectifs 2025

(AOF) - Publicis a fait part d' une progression de son revenu net, l'équivalent du chiffre d'affaires, au premier trimestre, ressortant à 3,54 milliards d'euros, en hausse de 9,4% en données publiées et de 4,9% en données organiques. Le consensus ciblait une croissance organique de 4,5% sur cette période allant de janvier à mars alors que les dirigeants du groupe publicitaire visaient une croissance comprise entre 4% à 5%.

Aux Etats-Unis, le revenu net de Publicis en données organique a progressé de 4,8% en Amérique du Nord, à 2,23 milliards d'euros, représentant 63,2% de l'activité du groupe.

En Europe, deuxième marché du groupe publicitaire, le revenu net a augmenté de 2,7% en données organiques, à 827 millions d'euros.

Par ailleurs, la dette financière nette de Publicis s'élevait à 728 millions d'euros au 31 mars 2025, à comparer à une position de trésorerie nette de 775 millions d'euros à la fin de l'année 2024.

La dette nette moyenne du groupe sur les douze derniers mois s'élève à 672 millions d'euros au 31 mars 2025, en hausse par rapport à 383 millions d'euros à fin mars 2024 compte-tenu des acquisitions réalisées depuis le 3ème trimestre de 2024.

Côté perspectives, Publicis vise une croissance organique comprise entre 4 % et 5 % pour l'année 2025.

Au deuxième trimestre 2025, le Groupe anticipe de délivrer une croissance organique dans la fourchette annuelle de 4 % et 5 %. Cela signifie que la performance du Groupe devrait être relativement équilibrée entre le premier et le second semestre de l'année.

Le groupe réitère par ailleurs ses objectifs 2025 avec un taux de marge opérationnelle légèrement en hausse par rapport à son niveau de 18 % en 2024, le plus élevé du secteur, et un free cash flow compris entre 1,9 et 2 milliards d'euros avant variation du besoin en fonds de roulement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Numéro 1 mondial de la publicité et numéro 2 de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 Mds€ réparti entre 3 pôles : la connection des médias pour 60 %, la technologie pour 15 % avec Sapiens et l’intelligence créative pour 25 % ;

- Position forte dans les Amérique (64 % des revenus), devant l’Europe (16 %) et l’Asie-Pacifique (9 %) ;

- Ambition d’une présence sur toute la chaîne de valeur -du conseil à l’exécution- fondée sur l’alliance de 3 systèmes : une organisation par pays, une structure opérationnelle unique pour l’allocation des ressources et une entité d’exploitation des données propriétaires du groupe utilisable par tous les collaborateurs quel que soit le champ d’expertise ;

- Capital ouvert (la famille fondatrice détenant 5 % du capital et Maurice Lévy 1,91 %, derrière le fonds américain The Capital Group), Arthur Sadoun étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs, Elisabeth Badinter vice-présidente et Maurice Lévy président d’honneur.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de l’entité de regroupement des données propres CoreAI dans ltous les métiers du groupe :

- publicité sous les marques Leo (réseaux mondiaux de Publicis et Leo Burnett), Saatchi & Saatchy, LePub, BBH…) et médias via les marques Starcom, Zenith, Spark Foundry…

- création & production : continu personnalisé à grande échelle,

- solutions technologiques innovantes via la plateforme Sapient ;

- innovation fondée sur des canaux digitaux propriétaires et axée sur le marketing digital, les Labs innovation, la transformation digitale des entreprises, le design des produits & services puis l’organisation du forum annuel Viva Technology,

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » visant le net zéro avant 2040 :

- réduction des émissions de toute la chaîne de valeur : de 50 % en 2030 vs 2019,

- plateforme ouverte CSR Smart Data ;

­- Positionnement sur les secteurs les plus dynamiques de l’industrie : personnalisation via la combinaison données & média, transformation des entreprises via l’IA ;

- Bilan très sain : 9,9 Mds€ de capitaux propres, 775 M€ de dettenette et 1,84 Md€ d’autofinancement libre.

=/ Défis /=

- Retombées des intégrations d’Influential, plateforme n° 1 mondiale d’influence -réseau de + 3 millions de créateurs, accès aux données des 90 % d’influenceurs ayant + 1 million de suiveurs et de Mars, numéro 1 américain du marketing pour l’e-commerce, ;

- Objectifs 2025 : croissance de 4 à 5 % des revenus, marge opérationnelle de + 18 % et autofinancement libre de 1,9 à 2 Mds€ ;

- Dividende de 2024 de 3,6 €, avec engagement d’un taux de distribution autour de 50 %.