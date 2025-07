Publicis : rechute vers 90,2E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Publicis rechute vers 90,2E, ex-support des 13 et 20 mars dernier.

Une cassure validerait un potentiel de repli jusque sur 85,64E ('gap' du 17 avril) puis 83,8E, plancher du 16 avril.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 90,3600 EUR Euronext Paris -2,00%