Publicis : quel renversement de situation, -12% en 6 heures information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Quel renversement de situation sur Publicis : le titre part d'un zénith intraday de 94E (+4,5% à l'ouverture) puis reperd -12% en ligne droite en 6 heures pour Tester un plancher intraday à 83E (ce qui efface tous les gains depuis la mi-avril).

Cette zone constitue un support à préserver, au risque de chuter ensuite vers 81,7E, plancher du 11 avril.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 83,9000 EUR Euronext Paris -6,65%