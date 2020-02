Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis-Pas de projet d'acquisition majeure après Epsilon Reuters • 06/02/2020 à 08:29









6 février (Reuters) - Publicis Groupe SA PUBP.PA : * PUBLICIS NE PRÉVOIT PAS DE PROCÉDER A UNE NOUVELLE ACQUISITION MAJEURE APRES EPSILON-PDT DU DIRECTOIRE * PUBLICIS-L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS EN CHINE POURRAIT AVOIR UN IMPACT SUR CERTAINS CLIENTS DU GROUPE DANS LA REGION-SADOUN * LA CHINE REPRÉSENTE MOINS DE 5% DU CA DU GROUPE, IL EST TROP TÔT POUR ÉVALUER L'IMPACT POTENTIEL DU VIRUS SUR PUBLICIS-SADOUN Pour plus de détails, cliquez sur PUBP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris 0.00%