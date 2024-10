Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: objectif de croissance relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, et attendant un maintien de la dynamique au quatrième trimestre, Publicis Groupe indique relever le seuil de son objectif de croissance organique du revenu net pour l'année 2024 à +5,5%, contre +5% précédemment.



Au titre du troisième trimestre, le groupe de communication affiche un revenu net de 3,42 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en données publiées et de 5,8% en organique, 'en accélération par rapport à la croissance annuelle moyenne sur quatre ans de 5,1%'.



'Cette performance est le fruit de notre offre combinant les activités médias et celles d'Epsilon, qui ont connu une croissance de près de 10% ce trimestre', explique son PDG Arthur Sadoun, qui pointe aussi une accélération en Chine à +12,4%.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 98,06 EUR Euronext Paris -0,65%