Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: nouveau directeur financier pour février 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la nomination de Loris Nold, directeur général de ses opérations EMEA, au poste de directeur financier groupe, auquel il apportera 'son expertise financière, son expérience opérationnelle et sa compréhension des besoins des clients'.



Il remplacera ainsi, à partir de février 2024, Michel-Alain Proch qui quittera alors le groupe de communication pour prendre un nouveau rôle en dehors de l'entreprise, après avoir assuré une période de transition.



Demet Ikiler, actuellement COO de la région EMEA, reprendra la direction générale de la zone. Les pôles internationaux que sont la France et le Royaume-Uni, dépendront - comme les Etats-Unis - directement d'Arthur Sadoun, le président du directoire.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -1.37%