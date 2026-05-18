Publicis met la main sur LiveRamp
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 07:26
Avec cette acquisition, le groupe français de communication explique qu'il poursuit ses investissements dans la technologie, la data et les services d'IA, afin d'accéder à de nouvelles opportunités dans l'ère agentique.
Fort de 1 300 collaborateurs et d'un modèle reposant sur une base de revenus très récurrente, la société acquise a enregistré un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 13% sur cinq ans. Elle restera dirigée par son CEO actuel, Scott Howe.
LiveRamp connecte plus de 25 000 éditeurs et plus de 500 partenaires technologiques dans 14 marchés, et permet à des milliers de marques, distributeurs, plateformes média et fournisseurs de données, de collaborer et de connecter leurs données.
Publicis acquerra LiveRamp pour une valeur d'entreprise totale de 2,17 MdsUSD en numéraire, sur la base d'un prix d'acquisition de 38,50 USD par action, soit une prime de 29,8% par rapport au cours de clôture de l'action LiveRamp du 15 mai.
Des objectifs relevés pour 2027 et 2028
La transaction a été signée et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des approbations réglementaires, de l'approbation des actionnaires de LiveRamp et des autres conditions habituelles de réalisation.
L'acquisition devrait renforcer le profil de croissance du groupe, qui relève ses objectifs 2027 et 2028 de croissance à taux de change constants à 7% à 8% pour le revenu net et 8% à 10% pour le BPA courant, contre 6% à 7% et 7% à 9% précédemment.
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