Publicis met la main sur AdgeAI
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:05
La plateforme analytique alimentée par l'IA d'Adge optimise la performance créative et vidéo en analysant les données d'engagement et de conversion, en identifiant les éléments créatifs les plus efficaces et en fournissant des insights exploitables qui orientent la stratégie de contenu et améliorent le retour sur investissement à travers les campagnes.
En intégrant Adge à la plus grande et la plus avancée capacité de production du secteur, fondée sur une identité connectée, Publicis indique qu'il offrira des analyses de contenu en temps réel et des analyses prédictives de performance qui pourront être immédiatement mises en oeuvre pour accroître l'efficacité et l'efficience du contenu.
"La puissance combinée des solutions de mesure propriétaires d'Adge et de la plateforme de production IA de bout en bout de Publicis élimine les incertitudes autour de la performance créative et génère des résultats commerciaux concrets pour les marques", affirme en résumé le groupe de communication.
Valeurs associées
|75,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,21%
A lire aussi
-
Lilly détecte une impureté dans des versions de ses médicaments amaigrissants, met en garde contre les risques
Les médicaments amaigrissants composés contenant à la fois de la vitamine B12 et l'ingrédient principal du Zepbound d'Eli Lilly pourraient présenter des risques pour la santé des consommateurs en raison d'une impureté, non identifiée auparavant, générée lors ... Lire la suite
-
Goldman Sachs a revu le calendrier qu'il prévoyait initialement sur les baisses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), citant un risque croissant d'une résurgence de l'inflation liée à la guerre en Iran. La banque américaine d'investissement ... Lire la suite
-
Le duel entre Christian Estrosi et Eric Ciotti à Nice s'annonçait sans merci mais les rebondissements de l'enquête sur la tête de porc retrouvée devant le domicile du maire sortant alimentent les accusations de complot et transforment la campagne en scénario de ... Lire la suite
-
Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 7 mars, à 213.000, contre 214.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer