 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Publicis met la main sur AdgeAI
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:05

Publicis Groupe annonce l'acquisition de la société AdgeAI, spécialisée dans la mesure et l'intelligence de contenu, présentée comme un partenaire de certaines des plus grandes marques et plateformes mondiales, pour un montant non précisé.

La plateforme analytique alimentée par l'IA d'Adge optimise la performance créative et vidéo en analysant les données d'engagement et de conversion, en identifiant les éléments créatifs les plus efficaces et en fournissant des insights exploitables qui orientent la stratégie de contenu et améliorent le retour sur investissement à travers les campagnes.

En intégrant Adge à la plus grande et la plus avancée capacité de production du secteur, fondée sur une identité connectée, Publicis indique qu'il offrira des analyses de contenu en temps réel et des analyses prédictives de performance qui pourront être immédiatement mises en oeuvre pour accroître l'efficacité et l'efficience du contenu.

"La puissance combinée des solutions de mesure propriétaires d'Adge et de la plateforme de production IA de bout en bout de Publicis élimine les incertitudes autour de la performance créative et génère des résultats commerciaux concrets pour les marques", affirme en résumé le groupe de communication.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
75,300 EUR Euronext Paris +0,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank