Publicis : Loris Nold nommé Directeur financier

(AOF) - Publicis Groupe a annoncé la nomination de Loris Nold, aujourd’hui directeur général de ses opérations EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), au poste de Directeur financier groupe. Il prendra ses fonctions en février 2024 en remplacement de Michel-Alain Proch, qui quittera alors le groupe de communication à l’issue de l’arrêté et la présentation des comptes de l’exercice 2023 pour prendre un nouveau rôle en dehors de l’entreprise, après avoir assuré une période de transition.

Après une carrière de banquier d'investissement à New York et à Londres, Loris Nold a rejoint Publicis Groupe en 2003, supervisant les fusions et acquisitions. Depuis, il a dirigé certaines de des opérations clés du groupe à travers le monde. En tant que CEO de Publicis APAC, il a mené la transformation du groupe dans la région, mettant en œuvre le modèle-pays et améliorant significativement la performance. Plus récemment, à la tête de la zone EMEA, il a établi une infrastructure solide.

Demet Ikiler, actuellement COO de la région, reprendra la direction générale de la zone EMEA. Les pôles internationaux que sont la France et le Royaume-Uni, dépendront – comme les Etats-Unis – directement d'Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 12,6 Mds€ réparti entre 4 « Solutions Hub » : Publicis Communications (réseaux créatifs), Publicis Media, Publicis Sapient (digital et consulting) et Publicis Health ;

- Position forte dans les Amérique (64 % des revenus), devant l’Europe (23 %) et l’Asie-Pacifique (9 %) ;

- Modèle d’affaires décliné en 4 forces : créativité dynamique, diverse et disruptive sous les marques Saatchi&Saatchi, Publicis, Leo Burnett..., offre performante en média ciblé à grande échelle via les marques Starcom, Zenith, Spark Foundry, compétences en data via Epsilon et solutions technologiques innovantes via la plateforme Sapient ;

- Capital ouvert (la famille fondatrice détenant 6,57 % du capital et 8,45 % des droits de vote), Maurice Lévy étant président du conseil de surveillance de 14 membres, Elisabeth Badinter vice-présidente et Arthur Sadoun président du directoire ;

- Bilan sain non endetté avec 35,9 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 1,7Md€.

Défis

- Attente d’un nouveau plan stratégique après la réalisation de “Sprint for the future“ ;

- Stratégie d’innovation axée sur:

- canaux digitaux propriétaires : marketing digital, Labs innovation, transformation digitale des entreprises, design produits et services, organisation du forum annuel Viva Technology,

- plateforme Marcel d’intelligence artificielle de réorganisation du travail

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » :

- réduction des émissions de toute la chaîne de valeur : de 50 % en 2030 vs 2019 et de 90 %

- objectif net zéro avant 2040,

- plateforme ouverte CSR Smart Data ;

­- Avancées via les acquisitions dans la transformation digitale des entreprises ((l’argentin Practia).

- Retombées du partenariat avec Adobe dans le lancement d’une plateforme, « PX », de gestion des contenus, renforcé par l’acquisition du nord-américain Corra ;

- Interrogations autour les impacts de l’intelligence artificielle sur l’activité des agences publicitaires ;

- Après une hausse de 7,1 % des revenus à fin mars, objectif 2023 d’une croissance proche de 5 %, du chiffre d’affaires,, d’une marge opérationnelle de 17,5 à 18 % et d’’un autofinancement libre de 1,6 Md€ ;

- Dividende 2022 de 2,9 €, en hausse de 21 %, et rachat d’actions.

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.