Publicis: les prévisions de croissance d'UBS

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% alors qu'UBS a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 87 E.



' Publicis devrait réaliser une croissance organique de +5,3% au 2ème trimestre, la plus forte du secteur, contre une prévision de +3-5% ' indique UBS.



Rappelons que Publicis a relevé ses prévisions à la moitié supérieure de la fourchette de 3-5% pour l'exercice 23.



Le groupe a réitéré également ses objectifs de taux de marge opérationnelle de 17,5 à 18% et de FCF avant variation du BFR d'environ 1,6 milliard d'euros.





