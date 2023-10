Publicis: les nouvelles estimations des analystes information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 16:09

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, marqué par 'une forte croissance organique de 5,3%, au-delà des attentes', Publicis Groupe fait part d'une nouvelle révision à la hausse de ses objectifs pour 2023 'malgré des incertitudes macroéconomiques persistantes'.



Il anticipe désormais une croissance organique entre +5,5 et 6% (et non plus d'environ +5%), un taux de marge opérationnelle à 18% (et non plus proche de 18%) et un free cash-flow proche de 1,7 milliard d'euros (et non plus d'au moins 1,6 milliard).





Suite à cette annonce, Oddo BHF confirme sa note ' neutre ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 75 à 77 euros.



Le bureau d'analyses estime que le 4e trimestre devrait rester 'dynamique ', Publicis continuant de profiter de ses gains de contrats de 2022/23 chez Publicis Media et Epsilon, avec une base de coûts sous contrôle.



Dans ce contexte, Oddo BHF indique relever ses attentes pour 2023, avec une croissance organique attendue à 6% contre +5,6% précédemment, une attente qui ressort ainsi dans le haut de la fourchette de guidance du groupe (entre +5,5% et 6%).



Le broker anticipe ainsi une croissance de 4,8 % au 4e trimestre et estime que la marge opérationnelle devrait atteindre 18,1 % sur l'ensemble de l'exercice 2023.



Par conséquent, Oddo BHF fait savoir que son estimation de BPA est revue en hausse de 4 % en moyenne sur 2023/2024.



UBS confirme pour sa part son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 88 E (au lieu de 87 E) après l'annonce des résultats et de la révision à la hausse de ses objectifs pour 2023.



L'analyste estime que le résultat du 3ème trimestre soutient la forte dynamique de Publicis.



' Après de bons résultats au 3ème trimestre 2023, nous présentons nos principales orientations et relevons nos prévisions de croissance organique à +6 % et +4 % pour les exercices 23-24 respectivement ' indique UBS.



'La croissance organique du T323 a dépassé les attentes en hausse de +5,3% contre UBSe à +4,0%. Les prévisions pour l'exercice 23 ont été améliorées' rajoute UBS.