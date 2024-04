Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis : invulnérable, nouveau record absolu à 104,8E information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Publicis est réellement invulnérable, seul parmi les CAC vedettes du CAC, le titre engrange +5% en 2 séances et inscrit un nouveau record absolu à 104,8E (soit 0,2% de plus que le précédent zénith des 104,5E du 12 avril).

La dernière oscillation entre 104,5 et 99,7E valide un nouvel objectif de 109E... à moins que le titre s'engage dans une dérive latérale comme ce fut le cas du 2 mars au 28/11 2023 (entre 76,5 et 69,5E).





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.94%