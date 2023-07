Publicis gagne 56 % sur un an : est-ce le moment d’acheter l’action Publicis ?

(Crédits photo : - L. Grassin )

Depuis un an, l'action Publicis Groupe SA (PUB) gagne plus de 56 % en Bourse et évolue aujourd'hui à moins de 8 % de ses plus hauts historiques. ActivTrades s'est donc penché sur cette entreprise afin de déterminer quels sont ses points forts, ses points faibles et ses opportunités de croissance dans le but de savoir si investir dans l'action Publicis Groupe en Bourse aujourd'hui peut être une bonne opportunité.

Publicis enregistre une croissance organique au-dessus du marché à +7,1 % au 2ème trimestre 2023

Après une croissance à deux chiffres l'année dernière, le groupe publicitaire Publicis continue de surperformer le marché​​ avec une croissance organique de plus de 7 % au deuxième trimestre 2023. Au cours du premier semestre 2033, l'entreprise Publicis a connu un bénéfice net de 623 millions d'euros pour un bénéfice courant par action de 3,21 euros et un flux de trésorerie de 725 millions d'euros.

Publicis, optimiste pour l'année 2023, relève ses perspectives annuelles

Alors que son homologue américain Omnicom a déçu les marchés en publiant des résultats semestriels 2023 décevants (car relativement stables par rapport à la même période l'année dernière), Publicis estime que les affaires devraient continuer de bien se tenir « malgré les incertitudes macroéconomiques ».

Pour cette année, le groupe Publicis augmente donc ses prévisions avec une croissance organique en hausse de +5 %, un taux de marge opérationnelle autour des 18 % et un free cash-flow de minimum 1,6 milliard d'euros.

Données et chiffres clés de Publicis

Voici quelques chiffres importants concernant l'activité​ de Publicis en 2022 :

meilleurs ratios financiers du secteur de la publicité avec un taux de marge opérationnelle de 18 % à 2 266 millions d'euros, un free cash flow de 1,7 milliard d'euros et un résultat net courant de 1 611 millions d'euros

bénéfice net courant par action dilué de 6,25 euros

hausse du dividende Publicis de 21 % à 2,90 euros

taux de distribution de 45,7 %

revenu dépassant les 14 milliards d'euros pour la première fois de la longue histoire de l'entreprise (création de Publicis en 1926)

revenu net et croissance organique de 12 572 millions d'euros et + 10,1 %

Répartition du revenu net par zone géographique :

Amérique du Nord : 7 869 millions d'euros

Europe : 2 879 millions d'euros

Asie Pacifique : 1 176 millions d'euros

Moyen-Orient / Afrique : 359 millions d'euros

Amérique Latine : 289 millions d'euros

Répartition de 92 % du revenu net par secteur d'activité de ses clients (sur la base de 3 620 clients) :

Automobile : 15 %

Finance : 15 %

TMT : 13 %

Santé​ : 13 %

Alimentation & Boisson : 12 %

Grande Consommation : 11 %

Distribution : 10 %

Secteur Public et Autres : 4 %

Loisirs et Voyages : 4 %

Énergies et Industries : 3 %

Principaux clients de Publicis :

Amérique du Nord : Citigroup, Procter & Gamble, Toyota, Walt Disney, Verizon, General Motors…

Europe : L'Oréal, Renault, Samsung, Stellantis, Walt Disney…

Asie Pacifique : McDonald's, Westpac, Nestlé, Siam Commercial Bank…

Moyen-Orient / Afrique : Neom, Abu Dhabi Culture, Vodafone, Majid Al Futtaim Group, Beiersdorf, Etisalat…

Amérique Latine : Bradesco, GSK, Bimbo, Mondelez…

État des lieux du secteur de la publicité dans le monde en 2023 et perspectives de croissance

Selon le rapport « Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027 » de PwC, l'industrie du divertissement et des médias (E&M), dont le secteur de la publicité fait partie, a connu un tournant important en 2022 avec une situation incertaine qui continue de peser sur le secteur en 2023.

Alors que la fin de la pandémie de Covid-19 a permis à la population de recommencer à vivre normalement, la guerre en Ukraine a entraîné une instabilité géopolitique importante et une forte hausse des matières premières énergétiques et agricoles.

L'inflation a alors décollé pour atteindre des niveaux jamais observés depuis plusieurs décennies dans de nombreuses économies. Devant la baisse de pouvoir d'achat observée au niveau mondial, les consommateurs se sont davantage concentrés sur les dépenses importantes et donc non-discrétionnaires.

La faible consommation des consommateurs a poussé les entreprises à revoir leurs attentes et à chercher des moyens de stimuler la croissance. Le chiffre d'affaires mondial du secteur a ainsi augmenté de 5,4 % en 2022, atteignant 2,32 billions de dollars américains, après avoir augmenté de 10,6 % pendant l'année 2021.

Pour les 5 prochaines années, la croissance devrait ralentir davantage. D'ici 2027, le chiffre d'affaires de l'industrie E&M ne devrait augmenter que de 2,8 % par rapport à l'année précédente, moins que la croissance économique mondiale prévue par le FMI qui devrait tourner autour de 3,1 %.

Ralentissement de la croissance de l'industrie E&M sur les 5 prochaines années

Comme le montre le Document d'Enregistrement Universel de Publicis Groupe, les dépenses publicitaires dans le monde ont augmenté ces dernières années avec 587 milliards de dollars en 2020, 706 milliards de dollars en 2021 et 846 milliards de dollars 2022.

Avec l'essor du commerce électronique et du temps passé sur Internet, les entreprises devraient continuer de dépenser pour atteindre les consommateurs au moment de la décision d'achat et de l'achat en lui-même d'après PwC.

En 2025, la publicité dépassera les dépenses des consommateurs en tant que première catégorie du secteur du divertissement et des médias, notamment grâce à un fort impact des dépenses publicitaires sur Internet. D'ici 2027, les revenus publicitaires mondiaux devraient atteindre 952,6 milliards de dollars américains.

Le secteur de la publicité devrait devenir la plus grande catégorie de l'industrie E&M

Quels sont les relais de croissance de l'industrie de la publicité en 2023 ?

Voici quelques thèmes qui devraient continuer de se développer dans l'industrie de la publicité cette année et au-delà selon les professionnels du secteur :

expériences marketing de plus en plus personnalisées ;

intégration de plus en plus importante de l'intelligence artificielle qui va continuer d'impacter l'analyse et l'utilisation des données dans le marketing et la publicité, sans oublier son influence sur la création de contenu ;

utilisation plus intensive du big data pour évaluer avec plus de pr​​écision les motivations des consommateurs et répondre plus rapidement à leurs besoins via des médias plus adaptés ;

développement de modèles d'apprentissage automatique toujours plus intelligents qui permettent d'améliorer plus rapidement le parcours des consommateurs ;

exploitation des technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) pour créer des expériences publicitaires interactives et immersives ;

choix plus important d'options médias et d'éco-systèmes connexes disponibles pour les marques ;

développement de publicités sur les différents services de streaming et via les événements en direct (notamment les événements sportifs), qui deviendront une option de plus en plus viable pour le commerce ;

création de contenu vidéo avec des vidéos de courte durée et en direct de plus en plus populaire ;

mobile gaming de plus en plus tendance ;

exploration de nouvelles méthodes pour optimiser la recherche vocale et la publicité via haut-parleurs intelligents ou enceintes connectées ;

disparition progressive des cookies tiers.

Les forces de Publicis

Position de leader mondial avec un long historique

Leader mondial de la communication et de la publicité, Publicis Groupe a été créé en 1926. L'entreprise travaille aujourd'hui avec plus de 98 000 collaborateurs et opère dans plus de 100 pays.

Publicis : groupe résilient qui a su s'adapter aux situations incertaines

Entre le Covid-19 et le conflit en Ukraine, ces dernières années ont entraîné leurs lots de difficultés et de défis. Malgré tout, le groupe a su se réinventer pour apparaître comme un élément clé du « monde d'après » la pandémie et les guerres.

Dans un contexte géopolitique et économique incertain, Publicis a su afficher des résultats records en 2021 avec une croissance annuelle à deux chiffres. En 2022, Publicis enregistrait « la meilleure croissance organique et les meilleurs ratios financiers de l'industrie ».

Publicis : approche intégrée bas​ée sur un modèle d'affaires avec 4 pôles

Publicis est une entreprise de communication présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du marketing, de la publicité et de la communication. Elle propose une offre intégrée de service complète via sa stratégie du Power of One pour soutenir la transformation digitale de ses clients via 4 pôles : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie.

Investissement important de Publicis dans la Data et la Technologie

Depuis plusieurs années, le groupe a investi dans sa transformation pour pouvoir constamment proposer des services innovants et adaptés aux nouvelles tendances de communication et de publicité (acquisitions de Digitas, Razorfish, Rosetta, LBi, Sapient, Epsilon…).

L'accent est notamment mis sur les nouveaux actifs et solutions des pôles Data et Technologie pour consolider son avantage concurrentiel et proposer une « connaissance fine des consommateurs » (lancement de Publicis Media Exchange Lift aux USA, acquisition de CitrusAd et de Profitero…).

Publicis récompense ses actionnaires

Avec son dividende en hausse depuis plusieurs années et une politique de distribution intéressante, Publicis Groupe pourrait faire partie des aristocrates du dividende.

Évolution du dividende distribué par Publici​s depuis 2013

Source : Publicis Groupe

Analyse technique de l'action Publicis

En juin 1970, Publicis décide de s'introduire sur la Bourse de Paris (IPO). Après s'être introduit à la Bourse de New-York en septembre 2000, c'est en 2004 que Publicis entre au sein du CAC 40.

Entre 1996 et 2000, l'action Publicis a connu sa première phase de grande hausse avec un gain de plus de 1 535 % en passant de moins de 4 euros par action à presque 70 euros, avant de perdre plus de 404 % de mars 2000 à mars 2003 pour finir sous les 14 euros.

Pendant les 10 années suivantes, l'action Publicis évolue entre une phase de hausse (+ 145 %) puis de baisse (- 145 %) avant d'accélérer en juillet 2012 pour atteindre un nouveau record au-dessus dès 79 euros en avril 2015.

Le cours de l'action Publicis perd ensuite plus de 73 % entre 2015 et le point bas de 2020 où l'action Publicis est passée sous les 26 euros. Depuis, le titre Publicis a fortement augmenté pour flirter de nouveau avec ses anciens points hauts il y a quelques mois, légèrement sous les 78 euros.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Publicis

Source : TradingView

Les cours de l'action Publicis avaient perdu du terrain le 19 juillet 2023 à cause des risques pesant sur le secteur après des chiffres décevants de son concurrent américain, Omnicom. Plus forte baisse du CAC 40, l'action Publicis avait baissé de 2,80 % après avoir enregistré une semaine de hausse lui permettant de gagner plus de 5 %.

Les bons chiffres de Publicis et son optimisme pour l'année 2023 soutiennent les cours de l'action Publicis qui gagnent actuellement plus de 2,54 % autour des 73,35 euros. Cette hausse a d'ailleurs permis à l'action Publicis de passer au-dessus du nuage d'Ichimoku via un twist et au-dessus des lignes Tenkan et Kijun, alors que l'indicateur RSI rebondit après avoir touché sa moyenne mobile et être passé sous le niveau neutre des 50.

Notre avis sur l'action Publicis en Bourse

Alors que Publicis Groupe s'est récemment hissé à la deuxième place mondiale du secteur de la publicité, l'entreprise est optimiste pour cette année et les prochaines, malgré la baisse des dépenses discrétionnaires des consommateurs, qui obligent les entreprises à s'adapter, et les autres incertitudes macro-économiques.

Il semblerait que la société Publicis, bien établie, profite toujours de son expertise, de la diversification de son portefeuille et de ses activités, ainsi que de sa position de leader dans plusieurs domaines pour accroître son activité et gagner des parts de marché.

L'entreprise​ Publicis se concentre aussi sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils du marketing et de la publicité comme le metaverse ou l'intelligence artificielle (développement de sa plateforme d'IA Marcel…). De plus, la politique de dividende est avantageuse pour les actionnaires de Publicis.

Il est cependant important de prendre en considération les risques qui peuvent peser sur le niveau d'activité ou la performance financière de l'entreprise et qui pourraient entraîner une baisse de la valorisation du cours de Bourse de l'action Publicis.

On pensera notamment à la saisonnalité de son activité, aux incertitudes sur la direction de l'économie mondiale et à la baisse des dépenses discrétionnaires mondiales, à sa dépendance aux marchés d'Amérique du Nord ou aux variations importantes du taux de change EUR/USD par exemple.

