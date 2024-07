Publicis domine facilement l'indice CAC 40 après le relèvement de son objectif de croissance

(AOF) - L'action Publicis gagne 6,94% à 103,95 euros; les investisseurs saluent la révision à la hausse de la prévision de croissance du groupe et des résultats semestriels meilleurs qu'anticipé. Le groupe de communication prévoit désormais une croissance organique du revenu net comprise entre 5% et 6% contre de 4% à 5% précédemment.

Publicis précise le bas de la fourchette à 5% est le nouveau plancher dans le contexte macroéconomique actuel, " compte tenu des retards persistants dans les projets de transformation numérique des clients et les réductions de dépenses de publicité traditionnelle ".

Le haut de la fourchette à 6% " constitue un stretch, dans l'hypothèse d'une amélioration du contexte macroéconomique, qui conduirait à une reprise des projets de transformation numérique des entreprises, à une moindre réductions des dépenses de publicité traditionnelle et à un impact positif de l'augmentation des budgets des clients au cours du quatrième trimestre ".

La croissance organique du revenu net a atteint 5,4 % au premier à 6,69 milliards d'euros, dont 5,6% au deuxième trimestre. Une croissance " au-delà des attentes ", souligne le groupe. Le consensus s'élevait à 4,9% pour le deuxième trimestre.

Les autres objectifs annuels du groupe ont été confirmés. Publicis vise un taux de marge opérationnelle de 18% et un free cash flow entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros.

Résultats semestriels meilleurs que prévu

" Nous continuons à gagner des parts de marché, avec une croissance organique du revenu net qui accélère pour atteindre 5,6 % au deuxième trimestre, un niveau supérieur aux attentes, et 400 points de base au-dessus du secteur " a commenté le PDG, Arthur Sadoun.

Le résultat net part du groupe du premier semestre 2024 est un bénéfice de 773 millions d'euros, par rapport aux 623 millions d'euros de l'année précédente pour la même période.

La marge opérationnelle s'est établie à 1,160 milliard d'euros, en hausse de 6,1%, soit un taux de marge de 17,3 %, stable sur un an. Le marché anticipait respectivement 1,08 milliard d'euros et 16,3%. Il inclut environ 45 millions d'euros relatifs à l'investissement du groupe dans l'intelligence artificielle.

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.