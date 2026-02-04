Publicis : dévisse de -10% en 48H
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:31
Un rebond se trouverait maintenant freinée par le palier des 79E (testé du 26 août au 26 septembre) puis l'ex-support des 82E.
Valeurs associées
|75,1200 EUR
|Euronext Paris
|-4,18%
A lire aussi
-
Alstom a signé un accord de quatre ans avec PKP Polskie Linie Kolejowe. Cet accord stratégique porte sur la sécurité du réseau ferroviaire national. De 2026 à 2029, les équipes d'Alstom seront chargées des inspections et de la révision périodiques des aiguillages ... Lire la suite
-
par Guy Faulconbridge et Mark Trevelyan L'expiration dans quelques heures du traité "New Start" limitant l'arsenal nucléaire que les États-Unis et la Russie peuvent détenir augmente le risque d'une nouvelle course aux armements dans laquelle la Chine jouerait également ... Lire la suite
-
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Amundi , avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 euros à fin 2026 (c'est à dire après détachement du DPS) pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle et le montant de SBB (programme de rachat d'actions) ... Lire la suite
-
Eli Lilly: La prévision de bénéfice 2026 dépasse les attentes, mise sur les médicaments contre l'obésité
Eli Lilly a annoncé mercredi prévoir pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité alors que le groupe pharmaceutique le plus coté au monde s'apprête à lancer cette année son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer