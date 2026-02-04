 Aller au contenu principal
Publicis : dévisse de -10% en 48H
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:31

Publicis Groupe dévisse de -10% en 48H menaçant le support crucial des 75E de début avril et du 12 août : les investisseurs sanctionnent des perspectives qui déçoivent.
Un rebond se trouverait maintenant freinée par le palier des 79E (testé du 26 août au 26 septembre) puis l'ex-support des 82E.

