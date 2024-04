Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: croissance de 5% du revenu net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe dévoile pour le premier trimestre 2024 un revenu net de 3,23 milliards d'euros, en hausse de 4,9% en données publiées et de 5,3% en organique, performance 'supérieure aux attentes' et 'malgré des tensions macroéconomiques persistantes'.



Le groupe de communication revendique une performance solide dans toutes les régions, (+5% aux Etats-Unis, +6% en Europe, +7% en Chine), ainsi que des gains de parts de marché grâce à la plus forte croissance du secteur pour un huitième trimestre consécutif.



En dépit d'un contexte macroéconomique incertain, Publicis se dit confiant dans sa capacité à délivrer tous les objectifs 2024 fixés en février, dont une croissance organique entre 4 et 5%, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 18%.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +0.90%