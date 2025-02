Publicis cible un taux de marge opérationnelle en légère progression en 2025

(AOF) - Publicis a enregistré en 2024 une progression de 26,5% de son résultat net, part du groupe, à 1,66 milliard d’euros. La marge opérationnelle a augmenté de 6,6% à 2,519 milliards d’euros, faisant ressortir un taux de marge de 18%, stable par rapport à 2023. Le groupe de communication a enregistré une croissance organique de 6,3 % au quatrième trimestre, conduisant à une croissance interne de 5,8 % sur l'ensemble de l'année. Publicis affiche 13,965 milliards d’euros de revenu net.

Fort de ses bons résultats, le groupe de communication propose le versement d'un dividende de 3,60 euros par action au titre de 2024, en hausse de 5,9%, intégralement versé en numéraire.

A propos de ses perspectives pour 2025, Publicis affiche sa " confiance en sa capacité à surperformer ". Le groupe cible une croissance organique entre 4% et 5%, un taux de marge opérationnelle en légère progression et un free cash flow entre 1,9 et 2,0 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS