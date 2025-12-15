Publicis bien orienté, un analyste en soutien
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 16:28
A la suite d'un roadshow en Amérique du Nord avec Jean-Michel Bonamy, deputy CFO de Publicis, le bureau d'études met en avant un message qui "reste positif sur la tendance organique" pour le 4e trimestre 2025 et 2026.
Oddo BHF ajoute que le cours actuel de l'action Publicis "fait toujours ressortir une valorisation très attractive avec un PE 2026 de 10,7 fois, constituant un point d'entrée intéressant sur une valeur dont le FCF yield ressort à 10%".
Valeurs associées
|89,6400 EUR
|Euronext Paris
|+2,40%
A lire aussi
-
Un collège de Dijon, situé dans un quartier classé prioritaire, a été touché par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi. La piste criminelle est privilégiée.
-
À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, des agriculteurs manifestent devant la préfecture où une délégation de la Confédération paysanne est reçue. Déguisés en vaches, ils organisent un happening spectaculaire, allongés au sol, pour dénoncer les mesures d'abattage ... Lire la suite
-
Plusieurs dizaines de tracteurs circulent dans les rues de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), alors que l'abattage d'un troupeau entier de bovins au premier cas de dermatose nodulaire contagieuse dans le Sud-Ouest alimente la colère agricole à travers le pays. IMAGES ... Lire la suite
-
"On a besoin de savoir où le chef de l'Etat veut mener la France. Il faut donc une sortie de l’ambiguïté, du +en même temps+", déclare lors d'une conférence de presse le patron des Républicains Bruno Retailleau concernant l'accord commercial entre l'UE et des pays ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer