Publicis bien orienté, un analyste en soutien
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 16:28

Publicis prend plus de 2% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui réitère son opinion "surperformance" avec un objectif de cours porté de 110 à 115 euros, sous l'effet d'un léger relèvement de ses attentes de marge à long terme.

A la suite d'un roadshow en Amérique du Nord avec Jean-Michel Bonamy, deputy CFO de Publicis, le bureau d'études met en avant un message qui "reste positif sur la tendance organique" pour le 4e trimestre 2025 et 2026.

Oddo BHF ajoute que le cours actuel de l'action Publicis "fait toujours ressortir une valorisation très attractive avec un PE 2026 de 10,7 fois, constituant un point d'entrée intéressant sur une valeur dont le FCF yield ressort à 10%".

