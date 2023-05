Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: acquisition de Publicis Sapient AI Labs information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Publicis Sapient AI Labs, une coentreprise de recherche et développement en intelligence artificielle (IA) lancée en 2020 en partenariat entre Publicis Sapient, Elder Research et Tquila.



Publicis Sapient AI Labs fera entièrement partie de Publicis Sapient, la société de transformation numérique des entreprises de Publicis Groupe.



Cette acquisition renforcera les capacités de Publicis Sapient en matière de données et d'IA et lui permettra de développer des solutions innovantes dans tous les secteurs d'activité.



'L'acquisition de Publicis Sapient AI Labs accélérera nos offres d'IA générative, jouant un rôle essentiel pour permettre à nos clients d'appliquer des solutions de données et d'IA afin de résoudre des problèmes commerciaux complexes.' a déclaré Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient.





