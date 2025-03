Publicis: acquisition de Lotame, spécialiste de la data information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce l'acquisition de Lotame, spécialiste indépendant en data et solutions d'identification.



Présent dans 109 pays, Lotame propose des solutions 360 dans la data, les ID et la technologie, faisant de lui l'un des leaders mondiaux du marché.



Au total, plus de 4000 grandes marques et éditeurs à travers le monde utilisent Lotame pour optimiser leurs campagnes à grande échelle avec précision.



L'alliance des actifs data et ID de Lotame combinée aux 2,3 milliards de profils globaux de Publicis Groupe offrira aux clients la possibilité d'adresser 91 % des internautes adultes au travers de communications personnalisées et à grande échelle.



Sous la direction de son fondateur et PDG, Andy Monfried, Lotame sera intégrée à Epsilon et ainsi accessible à tous les clients et collaborateurs de Publicis, afin d'améliorer leurs expertises en marketing personnalisé à grande échelle.



L'opération reste soumise aux conditions habituelles de clôture et devrait être finalisée au début du deuxième trimestre 2025.





