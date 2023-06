Publicis: acquisition de Corra aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 18:03

(CercleFinance.com) - Publicis annonce l'acquisition de Corra, un leader du ecommerce reconnu par Adobe comme l'une des meilleures entreprises de commerce en Amérique du Nord.



Corra sera intégré dans Publicis Sapient, le pôle de Publicis Groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises, et renforcera l'expertise existante de Publicis Sapient.



Les équipes de Corra renforceront également les capacités SPEED de Publicis Sapient (Strategy, Product, Expérience, Engineering, Data & IA).



'Fondé en 2002 et basé à New York, avec des centres aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Corra capitalise sur son offre pour proposer des vitrines numériques parmi les plus rapides et flexibles pour les marques des secteurs de la distribution, alimentation et boissons, technologie, électronique, santé et bien-être, et B2B' indique le groupe.