Publicis acquiert la plateforme américaine de gestion de données Lotame

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de la publicité Publicis a annoncé l'acquisition de l'entreprise américaine Lotame, spécialisée dans la gestion de données, dans le but d'optimiser les campagnes de communication, dans un communiqué jeudi.

Lotame, dont le siège est situé dans l'Etat du Maryland sur la côte est des Etats-Unis, propose une solution d'identification qui lui donne accès à 1,6 milliard d'identifiants basés "sur plus de 100 sources de données", précise le communiqué.

Présente dans 109 pays, la société fondée en 2006 compte plus de 4.000 clients, "grandes marques et éditeurs" qui utilisent ses services pour "optimiser leurs campagnes", d'après Publicis.

Lotame sera intégrée à Epsilon, l'entité de ciblage publicitaire de Publicis.

Avec cette alliance et avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA), Publicis entend donner à ces clients "l'avantage concurrentiel de mieux connaître et de pouvoir interagir avec 91% des individus adultes utilisant internet dans le monde, de manière sécurisée et transparente", a commenté Arthur Sadoun, PDG de Publicis, cité dans le communiqué.

"A l'ère de l'IA, la règle du jeu pour les entreprises est désormais +se connecter ou disparaître+", a-t-il ajouté.

Lotame accélérera aussi "le développement d'Epsilon en Asie-Pacifique, mais aussi en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique", selon le communiqué.

L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, reste soumise aux approbations d'usage réglementaires et devrait être finalisée au début du deuxième trimestre 2025.

Le géant de la publicité avait détaillé, lors de ses résultats annuels en février, prévoir une enveloppe de 800 à 900 millions d'euros pour des acquisitions "ciblées" en 2025 dans le secteur des données, de la production, des médias numériques et de la technologie, tout en continuant à investir 100 millions d'euros par an pour le développement de sa propre couche d'intelligence artificielle, baptisée Core AI.