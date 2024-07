Publicis acquiert Influential, entreprise spécialisée dans le marketing d'influence

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de communication Publicis a annoncé jeudi la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition d'Influential, une entreprise américaine spécialisée dans le marketing et l'influence sur les réseaux sociaux, qui s'appuie sur des outils d'intelligence artificielle (IA).

Influential, dont le siège est situé à Las Vegas, possède une technologie alimentée par l'IA "avec plus de 100 milliards de points de données" et un réseau de plus de 3,5 millions de créateurs de contenus, selon un communiqué.

Fondée en 2013, l'entreprise travaille avec plus de 300 marques à travers le monde et dit avoir accès aux données de 90% des influenceurs mondiaux ayant plus d'1 million d'abonnés, a précisé Publicis.

Dirigée par son fondateur et PDG Ryan Detert, Influential sera intégrée au sein de Publicis, "renforçant l'offre proposée aux clients du groupe et à leurs équipes avec sa technologie de pointe, son expertise et l'apport de services de marketing d'influence", peut-on lire dans le communiqué.

"D'ici 2025, les dépenses publicitaires générées par les réseaux sociaux devraient atteindre 186 milliards de dollars, dépassant pour la première fois celles en télévision linéaire, avec le marketing d'influence comme segment ayant la croissance la plus rapide", a rappelé Publicis.

L'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, reste soumise aux approbations d'usage réglementaires et devrait être finalisée d'ici fin août.

Publicis avait annoncé en janvier son projet d'investir 300 millions d'euros sur trois ans dans l'intelligence artificielle afin de mettre cette technologie au cœur de ses activités.

Le géant français de la publicité dispose déjà de sa propre plateforme de mise en relation de ses collaborateurs grâce à l'IA, baptisée Marcel, ainsi que d'une plateforme de traitement des données Epsilon et d'une activité de conseil technologique Sapient.