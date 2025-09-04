 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 701,25
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Publicis : +4% vers 84E, vers un test imminent des 85/85,1E
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 12:18

(Zonebourse.com) - Publicis grimpe de +4% vers 84E, effaçant la résistance des 82,44E : le titre devrait bientôt aborder la résistance des 85,1E du 24 juillet.
L'objectif suivant se situerait vers 89E, c'est à dire l'ex-plancher des 9 et 14 juillet.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
84,0200 EUR Euronext Paris +3,47%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Amundi
    Le statu quo, ou pourquoi ne rien faire vous coûte cher
    information fournie par Amundi 04.09.2025 12:19 

    Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite

  • Le PDG de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan stratégique
    Mediobanca réitère son opposition à l'offre de Monte dei Paschi
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:18 

    La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.09.2025 12:08 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (d) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky (g) lors lors du sommet de la Coalition des volontaires à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Ukraine: les Européens "prêts" sur des garanties de sécurité, attendent la contribution de Trump
    information fournie par AFP 04.09.2025 11:51 

    Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des Etats-Unis, une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank