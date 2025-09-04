Publicis : +4% vers 84E, vers un test imminent des 85/85,1E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 12:18









(Zonebourse.com) - Publicis grimpe de +4% vers 84E, effaçant la résistance des 82,44E : le titre devrait bientôt aborder la résistance des 85,1E du 24 juillet.

L'objectif suivant se situerait vers 89E, c'est à dire l'ex-plancher des 9 et 14 juillet.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 84,0200 EUR Euronext Paris +3,47%