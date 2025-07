Publicis : -2% vers 82,4E, devra préserver les 81,7E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 17:11









(CercleFinance.com) - Publicis glisse de -2% vers 82,4E et se rapproche rapidement du support des 81,7E du 11 avril.

En cas d'enfoncement se profilerait le comblement du 'gap' des 77,68E du 9 avril





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 82,4400 EUR Euronext Paris -1,97%