PUBLICATION RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

(Article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

EVS Broadcast Equipment a reçu ce 16 avril 2025 une notification de transparence dont il résulte que Otus Capital Management Limited détient désormais 2,99% des droits de vote de la société. Otus Capital Management Limited a ainsi franchi le seuil de participation de 3% à la baisse.

La déclaration, datée du 15 avril 2025, comprend les informations suivantes :

Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes

Notification par: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personnes(s) tenue(s) à notification: Otus Capital Management Limited, 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, UK ; Andrew Gibbs

Date de la transaction: 14 avril 2025

Seuil franchi (en %): 3%

Dénominateur: 14.327.024

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Andrew Gibbs 0 0 0,00% Otus Capital Management Limited 714.792 428.880 2,99% Subtotal 714.792 428.880 2,99% TOTAL 428.880 0 2,99% 0,00%

B) Instruments financiers équivalents Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers équivalents Type d’Instruments financiers Date d’expiration Période ou date d’exercice # de droits de vote qui pourraient être acquis si l’instrument est exercé % de droits de vote Règlement TOTAL 0 0,00%

TOTAL (A & B) # de droits de vote % des droits de votes TOTAL (A & B) 428.880 2,99%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue: Otus Capital Management Ltd agit en tant qu’investment manager (avec contrôle des droits de vote) pour : the Maga Micro Cap Fund, Regents of the University of Michigan et LGT Select Equity Global-Pool Otus, qui détiennent les actions rapportées par la présente. Otus Capital Management Ltd est détenu à 30% par Canepa-OCM Holdings Limited et à 70% par Andrew Gibbs.

Information supplémentaire : Otus Capital Management Ltd est le manager d’investissement discrétionnaire et exerce les droits de vote à sa discrétion en l’absence d’instructions spécifiques.

Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d’EVS ( www.evs.com ).

EVS accorde une grande importance à la transparence et au respect des obligations réglementaires et s'engage à tenir ses actionnaires et les parties prenantes informés des développements susceptibles d'avoir un impact sur la structure de son actionnariat. EVS reste concentrée sur ses objectifs stratégiques et est confiante dans sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires.

Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon les statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d’EVS, et doivent être envoyées à la société (par email corpcom@evs.com ou par fax +32 4 361 7089), ainsi qu’à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir compte est 14.327.024.

À propos d’EVS

Nous créons du retour sur émotion

EVS est mondialement reconnu comme principal fournisseur de technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et de nouveaux médias. Couvrant l'ensemble du processus de production, les solutions EVS sont plébiscitées par les équipes de production du monde entier pour fournir les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement à la mode et des contenus d’actualité à des milliards de téléspectateurs chaque jour - et en temps réel. Alors que nous continuons à étendre notre empreinte, notre engagement envers une croissance durable pour notre entreprise et l'industrie est clairement démontré par notre stratégie ESG. Cet engagement se reflète non seulement dans nos résultats, mais aussi dans nos notes élevées auprès de différentes agences.

Basée à Liège, en Belgique, la société a une présence mondiale avec des bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, employant plus de 700 collaborateurs et assurant les ventes, la formation et le support technique dans plus de 100 pays.

EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. EVS fait, entre autres, partie des indices Euronext Tech Leaders et Euronext BEL Mid.

Contacts

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse ou pour organiser un entretien avec EVS, veuillez contacter :

Veerle De Wit – Chief Financial Officer

Tel: +32 4 361 7004 – Email: v.dewit@evs.com

Sébastien Verlaine – Senior Brand & Corporate Communications Manager

Tel: +32 4 361 5809 – Email: s.verlaine@evs.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes ou les convictions actuelles de la direction d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à l'évolution de la technologie et des exigences du marché, à la concentration de l'entreprise sur un seul secteur, à la baisse de la demande pour les produits de l'entreprise et ceux de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, produits et applications, et à la perte de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats ou performances réels de la société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. EVS n'assume aucune obligation de publier publiquement toute révision de ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

