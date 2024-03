Publication relative à une notification de transparence

À propos d’EVS

EVS est le leader mondial de la technologie vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de nouveaux médias. Notre passion et notre objectif consistent à aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous assurons les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et les informations les plus récentes à des milliards de téléspectateurs chaque jour — et en temps réel.

La société, dont le siège se situe en Belgique, dispose de bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure l’assistance technique dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN: BE0003820371.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web www.evs.com.