Publication Relative à des Notifications de Transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique ), le 20 avril 2023 , 22:30 h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu deux notifications de transparence comme détaillé ci-dessous.

Together Partnership

Le 18 avril 2023, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Together Partnership suivant le franchissement du seuil de 10% par Together Partnership en date du 30 mars 2023. A cette date, Together Partnership détenait 2.948.285 actions, représentant 10,42% du nombre total des droits de vote en date du 30 mars 2023 (28.286.985).

La notification datée du 17 avril 2023 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Notification par : une personne qui notifie seule

Personnes tenues à la notification : Together Partnership (avec adresse à Van Putlei 31, 2018 Anvers)

Date du dépassement de seuil : le 30 mars 2023

Seuil franchi : 10%

Dénominateur : 28.286.985

Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après l'opération # droits de vote # de droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Together Partnership 2.503.500 2.948.285 10,42% TOTAL 2. 948.285 0 10,42% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Together Partnership n’est pas contrôlée.





ResMed Inc .

Le 18 avril 2023, Nyxoah a reçu une notification de transparence de ResMed Inc. suivant le franchissement du seuil de 5% par ResMed Inc. en date du 30 mars 2023. A cette date, ResMed Inc. détenait 1.499.756 actions, représentant 5.30% du nombre total des droits de vote en date du 30 mars 2023 (28.286.985).

La notification datée du 16 avril 2023 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Notification par : une personne qui notifie seule

Personnes tenues à la notification : ResMed Inc. (avec adresse à 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123, USA)

Date du dépassement de seuil : le 30 mars 2023

Seuil franchi : 5%

Dénominateur : 28.286.985

Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précé dente Après l'opération # droit s de vote # de droit s de vote % de droit s de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres ResMed Inc. 794.235 1.499.756 TOTAL 1.499.756 0 5 , 30% 0 , 00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Pas de participation indirecte de titres conférant le droit de vote. ResMed Inc. n’est pas contrôlée.





