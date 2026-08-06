Publication rassurante pour Diageo, le titre bondit

Les résultats annuels du groupe de spiritueux dépassent légèrement les attentes. Malgré un bénéfice net pénalisé par d'importantes charges exceptionnelles, le groupe a présenté une feuille de route à moyen terme qui rassure les analystes. Le titre gagne plus de 7% à Londres.

Au terme de son exercice comptable 2025/26 achevé le 30 juin, Diageo a enregistré un bénéfice net publié de 1,958 MdUSD en baisse de 22,9% sur un an. Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 78,1 cents, en recul de 26,3%.

De son côté, le chiffre d'affaires (net sales) publié atteint 19,643 MdsUSD, en baisse de 3% et globalement en ligne avec le consensus (19,62 MdsUSD).

Le résultat opérationnel avant éléments exceptionnels ressort à 5,683 MdsUSD, avec une croissance organique de 2%, soit légèrement supérieur au consensus de 5,601 MdsUSD.

En revanche, en données "publiées", le résultat opérationnel chute de 27,2% à 3,156 MdsUSD, plombé par 2,527 MdsUSD de charges exceptionnelles, principalement liées au programme de restructuration et à des dépréciations d'actifs.

Le free cash flow s'améliore de 463 MUSD pour atteindre 3,211 MdsUSD (consensus : 2,911 MdsUSD), tandis que les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles progressent de 95 MUSD, pour atteindre 4,392 MdsUSD. L'endettement net recule à 20,482 MdsUSD, soit un levier de 3,1 fois l'EBITDA ajusté.

Le groupe a également lancé un programme de restructuration de deux ans, dont le coût a atteint 0,9 MdUSD sur l'exercice. Ce plan doit générer environ 850 MUSD d'économies sur deux ans à partir de l'exercice 2027.

Le directeur général, Sir Dave Lewis, met notamment en avant la croissance organique des ventes en Europe ( 3,4%), LATAM ( 7,7%) et Afrique ( 13,3%). "Nous sommes concentrés sur le rétablissement de notre compétitivité en Amérique du Nord et nous nous employons à gérer les conséquences de la politique gouvernementale sur le marché des spiritueux blancs chinois", a-t-il ajouté.

A moyen terme (exercices 2027 à 2029), le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 1 à 5%, qui devrait s'accélérer au fil de la période grâce au redressement de l'Amérique du Nord. Il vise aussi une croissance organique du résultat opérationnel d'environ 5%, une progression du BPA supérieure à celle du résultat opérationnel (à taux de change constants) et un free cash flow cumulé d'environ 8 MdsUSD sur trois ans, après coûts exceptionnels.

"Nous anticipons une réaction positive du marché : les résultats 2025/26 dépassent les attentes en matière de résultat opérationnel, de BPA et de free cash flow, tandis que le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions. Les nouveaux objectifs pour 2026/27 apparaissent également encourageants, malgré des prévisions inférieures au consensus sur certains indicateurs, grâce à des objectifs stratégiques clairs et chiffrés", a commenté Théodore Duval-Segard, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

De son côté, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Diageo, avec un objectif de cours inchangé à 2 000 pence (108 USD pour l'ADR américain).

Le broker estime que les résultats 2026 et les perspectives sont rassurants. Par ailleurs, le groupe a présenté plus tôt que prévu sa feuille de route à moyen terme et les économies prévues devraient permettre de financer les réinvestissements sans dégrader les bénéfices, un point que Jefferies juge favorable.

Le courtier ajoute que les objectifs de croissance donnent davantage de visibilité. Selon lui, la stratégie de redressement est cohérente et la valorisation actuelle reste attractive, laissant entrevoir un potentiel de revalorisation si le groupe exécute son plan.