Publication du rapport financier semestriel au 30 juin 2024

Cannes, le 30 septembre 2024 22h00, Tonner Drones (la « Société ») publie aujourd’hui son rapport financier semestriel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024 (la « Période »). Tonner Drones fait table rase du passé et réoriente ses ressources vers des secteurs plus rentables.



Quelques faits marquants de la période, 30 juin 2024 par rapport au 31 décembre 2023:



* la Société a généré un chiffre d’affaires de 93 K€, contre 1.081 K€.

* Les charges d’exploitation s’élèvent à 1.161 K€, contre 8.481 K€.

* Position de trésorerie 436.371 €.



Malgré ces résultats, la société est bien positionnée pour l’avenir. Notre devise sera désormais « de promettre moins et d’apporter plus ». Ces résultats ne sont qu’un report des opérations historiques des années précédentes et ne reflètent pas le potentiel de la société pour l’avenir, maintenant qu’elle est stabilisée.



La Société comprend qu’elle souvent changé de stratégie au cours de l’année écoulée et qu’elle devra de mieux en mieux expliquer sa nouvelle stratégie à ses actionnaires et investisseurs. La direction attend avec impatience l’assemblée générale du 21 octobre, où le mandat de la nouvelle stratégie doit être validé. La Société invite tous les actionnaires à participer à cette réunion. Le rapport semestriel est consultable sur le site Internet de Tonner Drones.



Le texte ci-dessus n'est qu'un résumé. Il est conseillé aux lecteurs de consulter l'intégralité du communiqué de presse.