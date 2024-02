Publication du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2023

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport financier semestriel pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023.



Le 30 octobre, la nouvelle direction a été contrainte de demander à l’AMF de lui accorder un délai dans la publication de ses comptes semestriels compte tenu des nombreuses difficultés financières et opérationnelles qui ont été découvertes dans la société suite au changement de gouvernance intervenu le 5 juin 2023.



Comme annoncé avec ses résultats dans le communiqué de presse du 29 décembre 2023 , Tonner Drones a entrepris une vaste période de restructuration financière, corporate et opérationnelle et est en train de finaliser son refinancement. Toutes ces étapes complexes ont nécessité un retard dans la publication des résultats semestriels jusqu'à aujourd'hui.



Entre autres mesures prises au cours de cette période, la société a rationalisé sa structure de sorte qu'elle se compose aujourd'hui uniquement de la société mère, Tonner Drones, et d’une filiale :