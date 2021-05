Publication du rapport de Développement Durable

Paris, le 10 mai 2021,



Ecoslops annonce la parution de son rapport de Développement Durable 2020.

Il présente la façon dont le Groupe Ecoslops met ses valeurs et ses compétences au service d'un modèle économique responsable, créateur de valeur partagée et durable. Ce document rassemble les positions, les réalisations et les trajectoires du Groupe sur les sujets environnementaux, sociaux et sociétaux. Son élaboration mobilise un réseau d'experts au sein des différents métiers de l'entreprise, ce qui en fait un ouvrage de référence.



Extrait de l'éditorial de Vincent Favier, Président Directeur Général d'Ecoslops : « En 2020 la RSE a pris un sens tout particulier. L'épidémie de Covid-19 qui continue de mettre en danger nos vies et nos économies a créé une crise sanitaire sans précédent. Nos rapports aux autres et au monde ont été remis en question, et soumis à une épreuve de résilience inédite. (...) Au-delà de l'aspect économique, cette crise sanitaire renforce notre mission et l'urgence de mettre en place des solutions d'économie circulaire pour préserver la planète des pollutions volontaires et réduire notre impact sur les stocks de matières premières. (...)»