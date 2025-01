Publication du calendrier financier 2025

-Résultats annuels 2024-2025 (avril 2024-mars 2025) : mardi 17 juin 2025

-Assemblée Générale : jeudi 11 septembre 2025

-Résultats semestriels 2025-2026 (avril-septembre 2025) :mardi 9 décembre 2025



A propos de Medincell



Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale. Ils combinent des principes actifs avec notre technologie propriétaire BEPO® qui contrôle la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable.