Publication des résultats annuels 2019

Nous clôturons l'année 2019 par un trimestre en nette progression qui améliore encore notre performance cumulée. Malgré la baisse du marché français des logements neufs et les mouvements sociaux qui ont sans doute perturbé l'activité en début et fin d'année, la croissance à périmètre constant du groupe a atteint 8,3 %, ce qui nous satisfait pleinement. L'ajout en année pleine du chiffre d'affaires de Rousseau conduit à une augmentation de 18,5 % du chiffre d'affaires consolidé qui atteint 368,8 M€.

Notre résultat opérationnel progresse de 8,6 % (+8,2 % à périmètre constant), « freiné » par un taux de change euro/dollar peu favorable au premier semestre. Notons également la vente du fonds de commerce français de Sodeco qui avait exceptionnellement rapporté 525 K€ en 2018. La baisse du taux d'imposition entraîne une hausse plus forte du résultat net qui atteint 32,4 M€.

Fidèles à notre politique de distribution et en cohérence avec l'évolution à long terme de nos résultats, nous proposons un dividende de 1,80 euro, en hausse de 2,9 %.

Notre Assemblée Générale se tiendra à Lyon le 6 avril à 17 heures à l'Hôtel Dieu. Nous comptons sur votre présence ou vos votes pour dépasser les 70 % de taux de participation, barre symbolique qui démontre la vitalité de cette instance démocratique.