Publication d’une nouvelle étude dans Cell Press démontrant que le SARS-CoV-2 réveille d'anciens gènes rétroviraux et l'expression de la protéine d'enveloppe pro-inflammatoire HERV-W chez les patients COVID-19

▪ Le SARS-CoV-2 induit une enveloppe rétrovirale endogène dans les lymphocytes cultivés d'un sous-ensemble de donneurs sains

▪ Résultats obtenus avec les variantes successives du SARS-CoV-2 jusqu'aux vagues Omicron

▪ Détection de HERV-W ENV (W-ENV) sur les lymphocytes, dans le sérum et les tissus des patients atteints de COVID-19. L'expression du W-ENV est également observée dans les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins des poumons, du coeur et des tissus cérébraux

▪ Corrélation de la protéine W-ENV dans le sérum et les lymphocytes avec la gravité du COVID-19