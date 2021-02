Publication d'un article sur Estelle® dans une revue scientifique médicale de renom

o Les résultats d'une étude portant sur les paramètres endocriniens et métaboliques d'Estelle® publiés dans la prestigieuse revue médicale « Contraception Journal »

o L'article souligne l'impact limité d'Estelle® par rapport aux contraceptifs oraux combinés à base d'éthinylestradiol

o Dépôt du dossier Estelle® en cours de révision aux Etats-Unis, Europe et Canada, en vue d'une autorisation de mise sur le marché au premier semestre 2021



Liège, Belgique, 9 février 2021 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui la publication d'un article scientifique intitulé "Endocrine and metabolic effects of an oral contraceptive containing estetrol and drospirenone" dans le Contraception Journal, l'une des revues scientifiques les plus réputées dans ce domaine. Cette publication peut être consultée via ce lien : https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(21)00002-0/fulltext



