Public Service Enterprise dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la hausse des tarifs et à l'augmentation de la demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Public Service Enterprise Group

PEG.N a publié lundi des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street, grâce à des tarifs d'électricité et de gaz plus élevés et à une augmentation de la demande d'électricité dans le New Jersey.

Les entreprises américaines de services publics bénéficient d'une demande d'énergie résiliente et d'une croissance régulière des tarifs, alors qu'elles consacrent des milliards à la modernisation des réseaux vieillissants et à l'expansion de l'infrastructure d'énergie propre.

De nombreuses entreprises ont cherché à augmenter leurs tarifs pour financer de nouvelles lignes de transmission et des améliorations de la fiabilité, alors que les conditions météorologiques extrêmes et la forte demande des centres de données mettent à rude épreuve le réseau électrique.

Les bénéfices de Public Service Electric and Gas (PSE&G), une unité de Public Service Enterprise, sont passés de 379 millions de dollars l'année précédente à 515 millions de dollars, grâce à de nouveaux tarifs de base et à des marges de transmission plus élevées.

PSE&G, qui dessert 2,4 millions de clients pour l'électricité et 1,9 million pour le gaz, a déclaré que les gains ont été partiellement compensés par des coûts de maintenance et d'amortissement plus élevés.

Le bénéfice de PSEG Power et des autres divisions a diminué, passant de 141 millions de dollars à 107 millions de dollars, car la baisse de la production nucléaire et l'augmentation des dépenses de maintenance de la centrale de Hope Creek ont pesé sur les résultats, bien que la hausse des prix de gros de l'électricité ait apporté un certain soutien.

Son parc nucléaire a fourni 7,9 térawattheures d'énergie sans carbone au cours du trimestre.

Le directeur général Ralph LaRossa a déclaré que PSEG restait concentré sur la discipline des coûts et la fiabilité du système dans un contexte de "déséquilibre croissant entre l'offre et la demande" dans la région qui a fait grimper les factures d'électricité d'été de près de 20 %.

La société a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à 4,00-4,06 dollars par action, contre 3,94-4,06 dollars précédemment.

La société basée à Newark, dans le New Jersey, a affiché un bénéfice ajusté de 1,13 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG.