PTC Therapeutics vise un nouveau sommet alors qu'elle s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap

25 novembre - ** Les actions de PTC Therapeutics PTCT.O ont augmenté de 5,5 % avant la cloche pour atteindre un nouveau record de 84,20 $ avant l'inclusion dans le S&P SmallCap 600

.SPCY cette semaine ** PTCT remplacera SanDisk SNDK.O avant l'ouverture du marché vendredi, selon les indices S&P Dow Jones

** La société de stockage de données SNDK rejoint le S&P 500

.SPX en remplacement d'Interpublic Group IPG.N . ** IPG est racheté par le géant de la publicité Omnicom OMC.N dans le cadre d'une transaction d'environ 13 milliards de dollars dont la clôture est prévue le mercredi après la clôture des marchés

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens estime que les fonds passifs devront acheter 10,8 millions d'actions PTCT, ce qui implique 9 jours de demande d'achat

** La société PTCT, basée à Warren, New Jersey, a ~80,3 mln d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de $6,4 bln ** La société se concentre sur le développement de traitements pour les maladies rares , y compris la dystrophie musculaire de Duchenne, l'ataxie de Friedreich et la maladie de Huntington

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de PTCT ont augmenté de 77% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 81,16 $ au cours de la séance

** La note moyenne de 16 courtiers est "acheter"; la prévision médiane est de 80 $, en hausse par rapport à 63 $ il y a un mois, selon les données de LSEG