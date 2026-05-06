PTC revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une demande soutenue en logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - PTC Inc PTC.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, invoquant une demande soutenue de la part des fabricants qui utilisent ses logiciels pour numériser leurs processus de conception et de production.

L'action de la société basée à Boston a progressé de près de 4% en séance prolongée.

PTC a tiré profit du fait que ses clients des secteurs manufacturier et industriel continuent d'investir dans des outils de transformation numérique afin d'améliorer leur efficacité, de réduire leurs coûts et d'accélérer la mise sur le marché.

* “L'intérêt des clients pour l'IA ne cesse de croître, et nos discussions confirment à quel point l'IA dynamise l'activité de PTC”, a déclaré le directeur général Neil Barua dans un communiqué.

* PTC fournit des logiciels qui aident les entreprises à concevoir, fabriquer, exploiter et entretenir des produits physiques. Sa stratégie de “fil numérique” vise à créer un flux d'informations continu, depuis le concept de conception initial jusqu'à l'exploitation et la maintenance du produit dans le monde réel.

* PTC table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,58 et 2,82 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 2,54 à 2,81 milliards de dollars.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 580 et 640 millions de dollars pour le troisième trimestre, tandis que les analystes s'attendent à 623,2 millions de dollars.

* La société a enregistré un chiffre d'affaires de 774 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 715,4 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 2,69 dollars par action, dépassant également les estimations de 2,11 dollars.