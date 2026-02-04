PTC prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande de logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PTC PTC.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses logiciels industriels alors que les entreprises gravitent autour des technologies basées sur l'intelligence artificielle pour aider à gérer les grandes entreprises.

PTC a enregistré une demande soutenue pour ses produits qui aident les entreprises dans la conception, la gestion des pièces, la maintenance, l'automatisation et d'autres services, car les entreprises investissent massivement dans l'infrastructure pour rationaliser les opérations à l'ère de l'IA.

La société a intégré l'IA dans sa technologie, les assistants numériques et l'apprentissage automatique aidant les clients à rassembler et à organiser les données rapidement et à accélérer la productivité.

Les actions de la société ont toutefois baissé d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 710 et 770 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 688,8 millions de dollars, selon des données compilées par LSEG.

PTC a également relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2026 entre 2,68 milliards de dollars et 2,94 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 2,65 milliards de dollars à 2,92 milliards de dollars.

Elle prévoit un BPA ajusté trimestriel compris entre 1,93 et 2,54 dollars, contre des estimations de 1,96 dollar.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 685,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 637 millions de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 1,92 $ par action, alors que les estimations tablaient sur un bénéfice de 1,56 $ par action.