 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSQ Holdings chute suite à une offre directe de 7,5 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la société de logiciels PSQ Holdings PSQH.N chutent de 11 % à 1,05 $, atteignant un niveau record après l'annonce par la société d'une offre directe enregistrée de 7,5 millions de dollars

** La société vendra environ 6,8 millions d'actions et des bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 8,52 millions d'actions au prix combiné de 1,10 $ par unité; les bons de souscription pourront être exercés au prix de 1,18 $ par action six mois après l'émission

** L'offre devrait être clôturée le 19 décembre; le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement

** Donald Trump Jr. siège au conseil d'administration de PSQH

** L'action PSQH a baissé de 78,6 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance; la capitalisation boursière de la société s'élevait à 54,5 millions de dollars

Valeurs associées

PSQ HOLDINGS RG-A
1,075 USD NYSE -10,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank