PSQ Holdings chute suite à une offre directe de 7,5 millions de dollars

18 décembre - ** Les actions de la société de logiciels PSQ Holdings PSQH.N chutent de 11 % à 1,05 $, atteignant un niveau record après l'annonce par la société d'une offre directe enregistrée de 7,5 millions de dollars

** La société vendra environ 6,8 millions d'actions et des bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 8,52 millions d'actions au prix combiné de 1,10 $ par unité; les bons de souscription pourront être exercés au prix de 1,18 $ par action six mois après l'émission

** L'offre devrait être clôturée le 19 décembre; le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement

** Donald Trump Jr. siège au conseil d'administration de PSQH

** L'action PSQH a baissé de 78,6 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance; la capitalisation boursière de la société s'élevait à 54,5 millions de dollars