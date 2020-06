Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA toujours en piste pour finaliser la fusion avec FCA d'ici la fin du T1 2021 Reuters • 25/06/2020 à 11:34









25 juin (Reuters) - Carlos Tavares, président du directoire de PSA PEUP.PA , et Philippe de Rovira, directeur financier, ont déclaré jeudi au cours de l'assemblée générale du groupe que: * DES SIGNES DE REPRISE DU MARCHÉ AUTOMOBILE SONT VISIBLES EN EUROPE DEPUIS LE MOIS DE MAI, NOTAMMENT EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, ET EN CHINE DEPUIS AVRIL-CFO * PSA A RÉDUIT DE 111 EUROS PAR VEHICULE LES COUTS DE PRODUCTION EN 2019 SUR UN OBJECTIF DE 700 EUROS SUR 2019-2021-PDT DU DIRECTOIRE * PSA VA DEVOIR REDOUBLER D'EFFORTS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF D'ÉCONOMIES, LE CORONAVIRUS N'AURA PAS AIDÉ EN 2020-PDT DU DIRECTOIRE * PSA CONTINUERA A AMÉLIORER SA STRUCTURE DE COUTS POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-PDT DU DIRECTOIRE * PSA-L'ABAISSEMENT DU POINT MORT A 53% DES VENTES CONSTITUE UNE TRES BONNE PROTECTION POUR FAIRE FACE A CE TYPE DE CRISE-PDT DU DIRECTOIRE * PSA LE MONTANT DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS DES SYNERGIES ATTENDUES DU RAPPROCHEMENT AVEC FCA N'EST QU'UN "PLANCHER"-PDT DU DIRECTOIRE * PSA-LE PLANNING DU RAPPROCHEMENT AVEC FCA EST STRICTEMENT RESPECTÉ-PDT DU DIRECTOIRE * PSA-SUR LES 20 DOSSIERS ANTITRUSTS DÉPOSÉS SUR LE PROJET AVEC FCA, LA MOITIÉ ONT ABOUTI A DES FEUX VERTS, NOTAMMENT AUX USA, EN CHINE ET EN RUSSIE-PDT DU DIRECTOIRE * PSA-LE DIALOGUE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LE PROJET AVEC FCA SE POURSUIVRA AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES, CONFORMÉMENT AU CALENDRIER FIXÉ PAR LES DEUX GROUPES-PDT DU DIRECTOIRE Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +4.83% PEUGEOT Euronext Paris +1.18%