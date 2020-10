Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA table sur un flux de trésorerie positif en 2020 Reuters • 28/10/2020 à 09:34









PARIS, 28 octobre (Reuters) - Le directeur financier de PSA PEUP.PA , Philippe de Rovira, a déclaré mercredi lors d'une téléconférence: * QUE PSA DEVRAIT GÉNÉRER UN CASH-FLOW POSITIF EN 2020 * QUE LA PRODUCTION AU T4 DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À CELLE DU T4 DE L'AN DERNIER SAUF RECONFINEMENT MASSIF FACE AU COVID * QUE SEPTEMBRE A ÉTÉ UN BON MOIS AVEC NOTAMMENT UN BON CARNET DE COMMANDES * QUE TOUTES LES OPTIONS SONT OUVERTES CONCERNANT LA FAÇON DE CÉDER LES 7% DANS FAURECIA-DIRFIN Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA

