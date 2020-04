Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PSA-Stabilité des stocks fin mars malgré le coronavirus Reuters • 21/04/2020 à 08:26









21 avril (Reuters) - Peugeot SA PEUP.PA : * PSA-STABILITÉ DES STOCKS FIN MARS MALGRÉ LE CORONAVIRUS À 715.000 VÉHICULES CONTRE 716.000 UN AN PLUS TÔT-SLIDES Pour plus de détails, cliquez sur PEUP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.90%