PSA SIGNE UN RETOUR À LA CROISSANCE POUR SA DIVISION AUTOMOBILE AU TROISIÈME TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Le constructeur automobile PSA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en léger repli au titre du troisième trimestre, profitant d'un retour à la croissance de sa division automobile portée par le rebond des ventes observé en Europe depuis la fin du confinement. Le fabricant français, qui est en passe de fusionner avec son rival italo-américain Fiat Chrysler, affiche sur la période de juillet à septembre des revenus de 15,45 milliards d'euros, en baisse de 0,8%. Sa division automobile affiche une croissance de 1,2% sur le trimestre, après un repli de 35,5% sur les six premiers mois de l'année, précise dans un communiqué le constructeur qui maintient inchangé son objectif d'une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% sur la période 2019-2021 pour sa division automobile. (Gwénaëlle Barzic et Sarah White, édité par Blandine Hénault)

